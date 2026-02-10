Netto-Markt im Erzgebirge öffnet nach kurzer Umbau-Pause mit vielen Neuerungen

Schwarzenberg
Eine „Frischzellenkur“ hat es für einen Supermarkt im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe gegeben. Eine Neuerung fällt dabei sofort ins Auge.
„Schön geworden“, sagt Isabell Lehmann, die mit ihrer kleinen Tochter am Dienstagmittag den neu eröffneten Netto-Markt im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe verlässt. Im Korb liegen nur ein paar Kleinigkeiten, wie Obst, Milch und Windeln. „Aber die neuen Wagen sind schön“, fügt die junge Mutter hinzu.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.