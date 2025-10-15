Neue Stimme für 30.000 Schüler im Erzgebirge: 15-Jähriger setzt sich ambitionierte Ziele

Schwarzenberg
Mikosch Horn vom Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg ist zum neuen Vorsitzenden des Kreisschülerrats im Erzgebirge gewählt worden. Der 15-Jährige hat einen ganzen Katalog von Aufgaben vor Augen.
Schon seit der 5. Klasse ist Mikosch Horn im Schülerrat des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg. Jetzt ist der inzwischen 15-Jährige zum Vorsitzenden des Kreisschülerrats des Erzgebirgskreises gewählt worden. „Er setzte sich gegen drei Kandidatinnen und Kandidaten, darunter die bisherige Amtsinhaberin, durch und vertritt nun die etwa...
