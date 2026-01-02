Neuer Erlebnispark im Erzgebirge: Das kostet ein Besuch mit der ganzen Familie

Anfang Dezember wurde in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark eröffnet. Die Zeit der Schnupperangebote ist vorbei. „Freie Presse“ hat sich schlau gemacht, was das Vergnügen jetzt kostet.

Markersbach hat ein neues Ausflugsziel: Für mehr als 20 Millionen Euro ist auf dem Gelände des ehemaligen Ferienhotels unter dem Namen „Glück-Auf – Der Erlebnispark" ein neues Freizeitparadies entstanden. Dazu gehört unter anderem ein Reisemobilhafen mit Hundespielplatz, Sanitäranlagen sowie Waschmaschine und Wäschetrockner. 52...