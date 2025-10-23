Noch eine Vollsperrung in Schwarzenberg: Ab Montag ist auch die Altstadt dicht

Kraftfahrer brauchen ab Montag wieder reichlich Geduld in Schwarzenberg. Nach der angekündigten Vollsperrung der B 101 kommt auch noch eine Sperrung im Zentrum hinzu.

Ab Montag müssen Kraftfahrer, die durch Schwarzenberg fahren, die Vollsperrung der B 101 (Straße der Einheit) beachten. Deshalb rollt der Verkehr in Richtung Annaberg und Johanngeorgenstadt über den Bahnhof, was Wartezeiten und Rückstau am Bahnübergang nach sich zieht.