Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So soll das neue Heizhaus in Raschau aussehen.
So soll das neue Heizhaus in Raschau aussehen. Bild: Visualisierung: Architekturbüro Tischer
So soll das neue Heizhaus in Raschau aussehen.
So soll das neue Heizhaus in Raschau aussehen. Bild: Visualisierung: Architekturbüro Tischer
Schwarzenberg
Ort im Erzgebirge leitet Energiewende ein und plant Aufbau von Nahwärmenetz für hunderte Mieter
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Statt mehr als 50 alte Heizkessel in den großen Wohnhäusern zu ersetzen, plant die Wohnungsgesellschaft Raschau ein zentrales Nahwärmenetz. Jetzt werden die Pläne konkret.

Schon seit Jahren plant die Wohnungsgesellschaft Raschau eine eigene Nahwärmeversorgung für die Mieter in den großen Wohnhäusern des Rudolf-Harbig-Wohngebiets und an der Beethovenstraße aufzubauen. „In Summe würden davon etwas mehr als 600 Mieter profitieren“, sagt Kai Schwengfelder, Geschäftsführer der Raschauer Wohnungsgesellschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20.10.2025
5 min.
Trauriges Ende der Rußhütte: Wie ein halber Abriss eine Ruine im Erzgebirge nur verschlimmert
Tobias Güra steht in seinem Garten und hat nunmehr diesen Anblick vor Augen.
Weil das alte Fabrikgebäude der Papierfabrik in Raschau weiter verfällt, hat der Landkreis eine Sicherung vorgenommen. Warum Anwohner und Gemeinde davon enttäuscht sind und wie es weitergeht.
Beate Kindt-Matuschek
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
29.09.2025
1 min.
Bundesstraße 101 im Erzgebirge für zwei Tage voll gesperrt
Bundesstraße 101 in Raschau für zwei Tage gesperrt.
Und wieder müssen die Kraftfahrer im Erzgebirge einer kurzzeitigen Vollsperrung über eine Umleitung ausweichen. Diesmal wird in Raschau asphaltiert.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel