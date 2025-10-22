Ort im Erzgebirge leitet Energiewende ein und plant Aufbau von Nahwärmenetz für hunderte Mieter

Schwarzenberg
Statt mehr als 50 alte Heizkessel in den großen Wohnhäusern zu ersetzen, plant die Wohnungsgesellschaft Raschau ein zentrales Nahwärmenetz. Jetzt werden die Pläne konkret.
Schon seit Jahren plant die Wohnungsgesellschaft Raschau eine eigene Nahwärmeversorgung für die Mieter in den großen Wohnhäusern des Rudolf-Harbig-Wohngebiets und an der Beethovenstraße aufzubauen. „In Summe würden davon etwas mehr als 600 Mieter profitieren“, sagt Kai Schwengfelder, Geschäftsführer der Raschauer Wohnungsgesellschaft...
