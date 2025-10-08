Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Lkw-Fahrer hat die Frontscheibe eingeschlagen, um die Frau aus dem Auto zu befreien.
Ein Lkw-Fahrer hat die Frontscheibe eingeschlagen, um die Frau aus dem Auto zu befreien. Bild: Niko Mutschmann
Ein Lkw-Fahrer hat die Frontscheibe eingeschlagen, um die Frau aus dem Auto zu befreien.
Ein Lkw-Fahrer hat die Frontscheibe eingeschlagen, um die Frau aus dem Auto zu befreien. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Pkw überschlägt sich im Erzgebirge: Mann schlägt Frontscheibe mit Axt ein, um Fahrerin zu befreien
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Fahrerin eines Pkw ist am Mittwoch zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn verunglückt. Der Fahrer eines Holztransporters reagierte prompt. Er war offenbar nicht der einzige Schutzengel.

Am Mittwochvormittag hat sich auf der Schwarzenberger Straße (S 272) zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw verunglückte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
02.10.2025
1 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Betrunkener verursacht Crash – Zwei Verletzte
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Johanngeorgenstadt.
In Johanngeorgenstadt ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos krachten zusammen.
Jürgen Freitag
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
29.09.2025
1 min.
Kontrolle verloren – Skoda-Fahrerin im Erzgebirge verunglückt
Das Auto kam an einer Palette mit Straßenpflaster zum Stehen.
Sonntagabend hat sich ein Unfall zwischen Breitenbrunn und Erlabrunn ereignet. Welche Details sind bekannt?
Niko Mutschmann
Mehr Artikel