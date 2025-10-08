Pkw überschlägt sich im Erzgebirge: Mann schlägt Frontscheibe mit Axt ein, um Fahrerin zu befreien

Schwarzenberg
Eine Fahrerin eines Pkw ist am Mittwoch zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn verunglückt. Der Fahrer eines Holztransporters reagierte prompt. Er war offenbar nicht der einzige Schutzengel.
Am Mittwochvormittag hat sich auf der Schwarzenberger Straße (S 272) zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw verunglückte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.