Polizei stellt klar: Keine sexuelle Belästigung im Bus im Erzgebirge

Ein 88-Jähriger wurde zu Unrecht beschuldigt. Neue Beweise ändern die Sichtweise der Ermittler.

Grünhain-Beierfeld.

Die sexuelle Belästigung in einem Linienbus in Grünhain-Beierfeld durch einen 88-Jährigen hat es nicht gegeben. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Im Zuge der Ermittlungen gegen den Mann wurden die Aufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Linienbus ausgewertet. „Im Ergebnis der Sichtung der Aufnahmen hat sich herausgestellt, dass die geschilderten Tathandlungen durch den Senior nicht stattgefunden haben“, so ein Polizeisprecher. Das Mädchen hatte bei der Polizei ausgesagt, dass es am Dienstag im Bus ein älterer Mann unsittlich berührt habe. Daraufhin wurde die Öffentlichkeit informiert und Zeugen gesucht. Bereits am nächsten Tag hatte der Teenager den Senior wiedererkannt und der Mann wurde festgenommen. (tjm)