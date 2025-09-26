Pyramidenfiguren für Oberwiesenthal entstehen derzeit in Rademanns Werkstatt

Schwarzenberg
Seit 30 Jahren arbeitet Schwarzenbergs Holzbildhauer Hartmut Rademann „hinter Glas“. Derzeit an einem Spezialauftrag. Er war Schüler bei Kunstprofessor Hans Brockhage. Ihm widmet er eine Ausstellung.
Die Zeit drängt und doch lässt Hartmut Rademann bei der Arbeit an den großen Figuren keine Hektik aufkommen. Mit ruhiger Hand führt er das Schnitzeisen übers Holz. Gerade ist es ein Knappe, dem er die Jacke „anpasst“ und den Bart stutzt. Der Bergmann im Habit steht schon auf dem Boden der kleinen Werkstatt und wartet darauf, bemalt zu...
