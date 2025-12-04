Rauschebart leert Wunschbriefkästen im Erzgebirge – Zwei Termine gibt es noch

Die Kinder aus Grünhain-Beierfeld wissen es längst, dass der Weihnachtsmann die roten Briefkästen in der Stadt leert. Am Donnerstag war er erstmals da.

Noch bleiben den Kindern aus der Region einige Stunden Zeit, um ihren Wunschzettel zu schreiben und in einen der drei roten Briefkästen einzuwerfen. Doch aufgepasst, der Briefkasten am Schaubergwerk in Waschleithe ist bereits am Donnerstag vom Weihnachtsmann geleert worden. Nicole Fülle mit Tochter Leonie und Sohn Leo waren dabei. Die Kinder... Noch bleiben den Kindern aus der Region einige Stunden Zeit, um ihren Wunschzettel zu schreiben und in einen der drei roten Briefkästen einzuwerfen. Doch aufgepasst, der Briefkasten am Schaubergwerk in Waschleithe ist bereits am Donnerstag vom Weihnachtsmann geleert worden. Nicole Fülle mit Tochter Leonie und Sohn Leo waren dabei. Die Kinder...