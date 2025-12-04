Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jetzt hat der Weihnachtsmann den ersten Wunschbriefkasten in Grünhain-Beierfeld geleert.
Jetzt hat der Weihnachtsmann den ersten Wunschbriefkasten in Grünhain-Beierfeld geleert. Bild: Carsten Wagner
Jetzt hat der Weihnachtsmann den ersten Wunschbriefkasten in Grünhain-Beierfeld geleert.
Jetzt hat der Weihnachtsmann den ersten Wunschbriefkasten in Grünhain-Beierfeld geleert. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Rauschebart leert Wunschbriefkästen im Erzgebirge – Zwei Termine gibt es noch
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kinder aus Grünhain-Beierfeld wissen es längst, dass der Weihnachtsmann die roten Briefkästen in der Stadt leert. Am Donnerstag war er erstmals da.

Noch bleiben den Kindern aus der Region einige Stunden Zeit, um ihren Wunschzettel zu schreiben und in einen der drei roten Briefkästen einzuwerfen. Doch aufgepasst, der Briefkasten am Schaubergwerk in Waschleithe ist bereits am Donnerstag vom Weihnachtsmann geleert worden. Nicole Fülle mit Tochter Leonie und Sohn Leo waren dabei. Die Kinder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15.11.2025
2 min.
Eltern im Erzgebirge müssen für Kinderbetreuung wieder mehr zahlen – Räte fühlen sich ohnmächtig
Eltern müssen die Kinderbetreuung wieder tiefer in die Tasche greifen.
Beinahe in allen Kommunen stehen derzeit Beschlüsse zur Erhöhung der Elternbeiträge an. Hauptgrund sind die steigenden Betriebskosten. Beschlüsse, die auch in Grünhain-Beierfeld und Raschau-Markersbach Bauchschmerzen verursachen.
Beate Kindt-Matuschek
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
28.11.2025
1 min.
Die Weihnachtszeit beginnt: Im Erzgebirge werden in den nächsten Stunden zahlreiche Großpyramiden in Gang gesetzt
Am Freitagabend zum Naschmarkt in Raschau wird die Pyramide in Gang gesetzt.
Am Samstag lockt das traditionelle Pyramidenfest nach Grünhain, und am Sonntag gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt und das Sternheben in Beierfeld.
Beate Kindt-Matuschek
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
Mehr Artikel