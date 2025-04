Rock-Space-Nacht im Erzgebirge: Wo Kraftwerk und anderen Pionieren der elektronischen Musik gehuldigt wird

Johanngeorgenstadt. „Planetenwind“ bläst im Mai durch das Eisenwerk Wittigsthal in Johanngeorgenstadt. Wolfgang „Paule“ Fuchs von Pond spielt zwei Konzerte. Im Interview verrät er, was die besonders macht.

„Freie Presse“: Das Konzert der Gruppe Kraftwerk im September vor der Semperoper in Dresden hat gezeigt, dass elektronische Musik bis heute wenig an ihrer Faszination eingebüßt hat. Waren es Bands wie Kraftwerk, die auch Sie in den 1970er-Jahren für diese Musikrichtung begeistert haben?