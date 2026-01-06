Ohne Seil und Gurt: Einzige Boulder-Halle im Erzgebirge lockt Laien und Profis an die Kletterwand

Aue
Ins Kraftwerk Erzblock in Johanngeorgenstadt hat Jochen Browa viel Leidenschaft investiert. Im früheren Kohleheizhaus des Eisenwerks schwingen sich nun Kletterfans in die Höhe. Geplant ist noch mehr.
Die Berührungsängste sind oft groß, weiß Cathrin Hörnig vom Kraftwerk Erzblock aus Erfahrung. „Dafür gibt es aber keinen Grund“, schickt die 37-Jährige hinterher. Bouldern könne jeder – ob groß oder klein, ob jung oder alt. „Man muss sich nur ein erstes Mal überwinden.“ Bouldern kommt vom englischen Begriff Felsblock und...
