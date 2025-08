Roland Kaiser und Andreas Gabalier im Erzgebirge: Bekommen Besucher nach den Konzerten noch ein Taxi?

Nach dem Konzert ist vor der Heimreise. Welche Chancen haben die Besucher der Waldbühne Schwarzenberg am Wochenende bei der Taxisuche?

Das Konzert ist vorbei, die Fans haben das ein oder andere Glas Bier oder Sekt getrunken – und jetzt? So oder so ähnlich könnte es für viele Gäste von Andreas Gabalier am Freitag oder Roland Kaiser am Samstag und Sonntag auf der Waldbühne in Schwarzenberg aussehen. Manch einer will dann wohl das Handy zücken und ein Taxi rufen. Klappt das?