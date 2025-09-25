Rollende Augenarztpraxis steht derzeit wieder in Schwarzenberg

Schwarzenberg
Das Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung ist wieder auf Tour. In der rollenden Praxis sind jedoch nicht alle Untersuchungen möglich.
Die Mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube), ein Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung, steht derzeit wieder am Schwarzenberger Rathaus. Das teilt die Stadtverwaltung mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.