Sachsens ältestes Schaubergwerk in Waschleithe wird 100 – und plant großes Festwochenende

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sobald es das Wetter wieder zulässt, wird weiter gebaut am Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“. Bergwerksleiter Martin Riedel erklärt warum.
Sobald es das Wetter wieder zulässt, wird weiter gebaut am Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“. Bergwerksleiter Martin Riedel erklärt warum. Bild: Carsten Wagner
Blick auf einen unterirdischen See im Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“.
Blick auf einen unterirdischen See im Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“. Bild: Carsten Wagner
Von 2004 bis 2011 leitete Jürgen Ziller das Schaubergwerk und arbeitete bei Projekten mit Katrin Lötzsch von der Stadtverwaltung zusammen.
Von 2004 bis 2011 leitete Jürgen Ziller das Schaubergwerk und arbeitete bei Projekten mit Katrin Lötzsch von der Stadtverwaltung zusammen. Bild: Lars Rosenkranz/Archiv
Ende 2023 wurde der Kassenraum des Schaubergwerks neu gestaltet.
Ende 2023 wurde der Kassenraum des Schaubergwerks neu gestaltet. Bild: Carsten Wagner
Grubenleiter Moritz Hellig vorm unteren Zugang des Bergwerks.
Grubenleiter Moritz Hellig vorm unteren Zugang des Bergwerks. Bild: Repro Martin Riedel
Nach dem „Frühjahrsputz“ funkelt der Berg im großen Marmorsaal jetzt wieder.
Nach dem „Frühjahrsputz“ funkelt der Berg im großen Marmorsaal jetzt wieder. Bild: Carsten Wagner
Sobald es das Wetter wieder zulässt, wird weiter gebaut am Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“. Bergwerksleiter Martin Riedel erklärt warum.
Sobald es das Wetter wieder zulässt, wird weiter gebaut am Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“. Bergwerksleiter Martin Riedel erklärt warum. Bild: Carsten Wagner
Blick auf einen unterirdischen See im Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“.
Blick auf einen unterirdischen See im Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“. Bild: Carsten Wagner
Von 2004 bis 2011 leitete Jürgen Ziller das Schaubergwerk und arbeitete bei Projekten mit Katrin Lötzsch von der Stadtverwaltung zusammen.
Von 2004 bis 2011 leitete Jürgen Ziller das Schaubergwerk und arbeitete bei Projekten mit Katrin Lötzsch von der Stadtverwaltung zusammen. Bild: Lars Rosenkranz/Archiv
Ende 2023 wurde der Kassenraum des Schaubergwerks neu gestaltet.
Ende 2023 wurde der Kassenraum des Schaubergwerks neu gestaltet. Bild: Carsten Wagner
Grubenleiter Moritz Hellig vorm unteren Zugang des Bergwerks.
Grubenleiter Moritz Hellig vorm unteren Zugang des Bergwerks. Bild: Repro Martin Riedel
Nach dem „Frühjahrsputz“ funkelt der Berg im großen Marmorsaal jetzt wieder.
Nach dem „Frühjahrsputz“ funkelt der Berg im großen Marmorsaal jetzt wieder. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Sachsens ältestes Schaubergwerk in Waschleithe wird 100 – und plant großes Festwochenende
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 100 Jahren ist das Schaubergwerk „Herkules Frisch Glück“ Waschleithe das älteste seiner Art in Sachsen. Das Jubiläum soll im Mai gefeiert werden. Auch in den Winterferien lohnt sich ein Besuch.

Egal, wie das Wetter ist, der Besuch des Schaubergwerks „Herkules Frisch Glück“ in Waschleithe ist immer möglich und ein Erlebnis. Ferienkinder sollten sich den 18. Februar vormerken, denn da begeben sich die Bergführer zusammen mit den Kids „Auf die Suche nach dem Berggeist“. Diese Führungen starten um 13, 14 und nochmals 15 Uhr. Und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
16.02.2026
6 min.
Wer gewinnt in letzter Olympia-Woche Gold für Deutschland?
Francesco Friedrich möchte bei Olympia weitere Medaillen sammeln.
Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden? Ein Überblick.
25.10.2025
3 min.
Ortsdurchfahrt in Waschleithe weiterhin dicht: Brückenbau verzögert sich bis Monatsende
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter.
Die Talstraße in Waschleithe ist eine Kreisstraße, die seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt ist. Diese vier Monate hatten Auswirkungen, für touristische Angebote war das spürbar.
Beate Kindt-Matuschek
16.02.2026
3 min.
Karneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus
Die Sambaschule "Acadêmicos de Niterói" würdigte Präsident Lula mit ihrem Auftritt.
Glanz, Samba - und Politik: Eine Sambaschule widmet ihre Parade in Rio dem brasilianischen Staatschef. Im Wahljahr ist das rechtlich heikel. Oppositionsparteien wittern vorgezogene Wahlwerbung.
08.09.2025
4 min.
Wasserkunst, leuchtende Bilder, Pochwerk-Modell: Bergwerk im Erzgebirge bietet viel Neues
Frank Vollert mit dem Nachbau von Wasserkunst (l.) und Pochwerk.
Im Schaubergwerk Frisch Glück „Glöckl“ in Johanngeorgenstadt ist mithilfe von Fördermitteln, Spenden und Handarbeit dieses Jahr viel entstanden. So geht es ins Huthaus nun durch ein Mundloch-Portal.
Irmela Hennig
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel