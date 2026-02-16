Sachsens ältestes Schaubergwerk in Waschleithe wird 100 – und plant großes Festwochenende

Mit 100 Jahren ist das Schaubergwerk „Herkules Frisch Glück“ Waschleithe das älteste seiner Art in Sachsen. Das Jubiläum soll im Mai gefeiert werden. Auch in den Winterferien lohnt sich ein Besuch.

Egal, wie das Wetter ist, der Besuch des Schaubergwerks „Herkules Frisch Glück" in Waschleithe ist immer möglich und ein Erlebnis. Ferienkinder sollten sich den 18. Februar vormerken, denn da begeben sich die Bergführer zusammen mit den Kids „Auf die Suche nach dem Berggeist". Diese Führungen starten um 13, 14 und nochmals 15 Uhr. Und...