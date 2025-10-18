Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kostümierte Stadtführer und historische Persönlichkeiten zur Lichternacht in Schwarzenberg.
Kostümierte Stadtführer und historische Persönlichkeiten zur Lichternacht in Schwarzenberg. Bild: Lukas Ullmann
Kostümierte Stadtführer und historische Persönlichkeiten zur Lichternacht in Schwarzenberg.
Kostümierte Stadtführer und historische Persönlichkeiten zur Lichternacht in Schwarzenberg. Bild: Lukas Ullmann
Schwarzenberg
Saisonende für Stadtführer im Kostüm: Gäste in Schwarzenberg werden dennoch gut begleitet
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Sommerzeit endet in Schwarzenberg auch die Saison für die Stadtrundgänge, die durch Stadtführer im Kostüm geleitet werden. Doch auch im Winterhalbjahr finden Touren statt.

Die Bluse der Bäckerstochter ist zu dünn, um auch im Winter die Gäste durch die Altstadt zu führen. „Die Saison der kostümierten Stadtführungen neigt sich dem Ende“, teilt Stadtsprecherin Katrin Hübner mit. Somit bestünde am 20. und 27. Oktober nochmals die Chance, sich einer solchen unterhaltsamen, gut 90-minütigen Runde durch die...
