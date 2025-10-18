Saisonende für Stadtführer im Kostüm: Gäste in Schwarzenberg werden dennoch gut begleitet

Schwarzenberg
Mit der Sommerzeit endet in Schwarzenberg auch die Saison für die Stadtrundgänge, die durch Stadtführer im Kostüm geleitet werden. Doch auch im Winterhalbjahr finden Touren statt.
Die Bluse der Bäckerstochter ist zu dünn, um auch im Winter die Gäste durch die Altstadt zu führen. „Die Saison der kostümierten Stadtführungen neigt sich dem Ende“, teilt Stadtsprecherin Katrin Hübner mit. Somit bestünde am 20. und 27. Oktober nochmals die Chance, sich einer solchen unterhaltsamen, gut 90-minütigen Runde durch die...
