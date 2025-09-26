„Schichtwechsel“ im Erzgebirge: Rollentausch im Arbeitsalltag bewegt etwas in den Köpfen

Am bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ hat sich auch die Werkstatt der Lebenshilfe in Schwarzenberg beteiligt. Rollentausch im Arbeitsalltag bewegt etwas in den Köpfen. Was Gäste und Gastgeber am Ende mit nach Hause nehmen.

Für Marcus Köppler hat der Donnerstag dieser Woche ungewöhnlich früh begonnen. Dennoch hat der Leiter der Lebenshilfe-Werkstatt das Weckerklingeln um 2 Uhr morgens gern in Kauf genommen, um seinen Werkstattmitarbeiter Sebastian Becker in die Backstube von Julia Kittel nach Schwarzenberg zu begleiten, berichtet der 48-Jährige. „Sebastian ist... Für Marcus Köppler hat der Donnerstag dieser Woche ungewöhnlich früh begonnen. Dennoch hat der Leiter der Lebenshilfe-Werkstatt das Weckerklingeln um 2 Uhr morgens gern in Kauf genommen, um seinen Werkstattmitarbeiter Sebastian Becker in die Backstube von Julia Kittel nach Schwarzenberg zu begleiten, berichtet der 48-Jährige. „Sebastian ist...