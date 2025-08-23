Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Montag endet der Musiksommer 2025 in der St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg.
Am Montag endet der Musiksommer 2025 in der St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg. Bild: Olaf Wolfram
Schwarzenberg
Schlussakkord des Musiksommers 2025 in Schwarzenberg setzt das Dresdner Barockorchester
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit den Brandenburgischen Konzerten verklingt am Montagabend das letzte Konzert des Musiksommers 2025 in St. Georgen.

Sie kommen immer wieder gern ins Erzgebirge, die Musiker des Dresdner Barockorchesters unter Leitung von Margret Baumgartl. Am Montag sind sie wieder zu Gast und setzen mit der Aufführung von Bachs Brandenburgischen Konzerten den musikalischen Schlusspunkt unter die zehn Konzerte des Musiksommers 2025. „Ich bin ganz sehr zufrieden“, sagt...
