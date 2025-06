Schule hilft mit Messe bei Berufsorientierung: Was junge Erzgebirger für ihre Zukunft planen

Die Praxisberater der Oberschule Beierfeld haben eine Job-Safari organisiert. Diese soll Acht- und Neuntklässlern Orientierung bieten. Welche Berufswünsche die Jugendliche haben.

Franz-Leopold Schirmer aus Bernsbach weiß, was er will. Im kommenden Jahr macht der 15-Jährige an der Oberschule Beierfeld seinen Abschluss. Danach hängt er das Abitur an, um Maschinenbau zu studieren. Der Berufswunsch reifte frühzeitig. Sein Vater ist ebenfalls Maschinenbauingenieur, und das hat den Junior begeistert.