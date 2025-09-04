Schulsport, aber cool – Wie geht das? So motivieren Lehrer aus dem Erzgebirge Sportmuffel

Schwarzenberg
Viele Schüler bewegen sich nur noch im Sportunterricht. Umso wichtiger ist, dass Sportlehrer motivieren können. Im Erzgebirge sammeln sie dazu aktuell Ideen - und setzen auf Trends wie Tanz, moderne Spielformen und kreative Übungen.
Ellen Stein, Lehrerin am Beruflichen Schulzentrum in Schwarzenberg, gibt erst seit vier Wochen Unterricht in Sport. An der Schule ist ein Sportlehrer ausgefallen. Weil es bekannt ist, dass die heute 47-Jährige aktive Triathletin war, fragte man sie, ob sie sich vorstellen könnte, als Sportlehrerin zu arbeiten. Sie nennt es einen Glücksfall,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.