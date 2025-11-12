Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gut 200 Sportler treten bei der Deutschen Polizeimeisterschaft im Ju-Jutsu auf dem Rabenberg in Breitenbrunn an.
Gut 200 Sportler treten bei der Deutschen Polizeimeisterschaft im Ju-Jutsu auf dem Rabenberg in Breitenbrunn an. Bild: Carsten Wagner
Teilnehmer-Teams aus 14 Bundesländern sind vertreten.
Teilnehmer-Teams aus 14 Bundesländern sind vertreten. Bild: Carsten Wagner
Am Rande der Eröffnung kamen Breitenbrunns Bürgermeister Lars Dsaak, Peter Leichsenring, 1. Beigeordneter des Landrats, mit Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (von links) ins Gespräch.
Am Rande der Eröffnung kamen Breitenbrunns Bürgermeister Lars Dsaak, Peter Leichsenring, 1. Beigeordneter des Landrats, mit Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (von links) ins Gespräch. Bild: Carsten Wagner
Moritz Jägel ist mit 23 Jahren bereits Deutscher Meister in Ju-Jutsu. Er startet aufgrund seines Könnens allerdings bei diesem Wettkampf in einer höheren Altersstufe.
Moritz Jägel ist mit 23 Jahren bereits Deutscher Meister in Ju-Jutsu. Er startet aufgrund seines Könnens allerdings bei diesem Wettkampf in einer höheren Altersstufe. Bild: Carsten Wagner
Tischkampfrichter Tobias Haben (vorn) und die beiden Video-Kampfrichter vergeben die Bewertungen.
Tischkampfrichter Tobias Haben (vorn) und die beiden Video-Kampfrichter vergeben die Bewertungen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Wo im Erzgebirge Polizisten gezielt aufs Kreuz gelegt werden – Deutsche Meisterschaft auf dem Rabenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn wird als optimaler Austragungsort von Organisatoren und Sportlern gepriesen. Dort messen sich Polizeikräfte aus 14 Bundesländern in einer speziellen Kampfkunst.

Mit dem Einmarsch aller gut 200 Aktiven aus 14 Bundesländern beginnt am Mittwochmorgen in Sporthalle auf dem Rabenberg die 15. Deutsche Polizeimeisterschaft im Ju-Jutsu. Hinzu kommen etwa 80 Betreuer und Trainer sowie Helfer, die das zweitägige Wettkampfgeschehen begleiten und unterstützen. Auch Sachsens Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa...
