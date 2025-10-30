Mettenschicht im Trail-Center auf dem Rabenberg: Biker starten im Erzgebirge vor Winterpause zur letzten Runde

Schwarzenberg
Das große Saisonfinale für die Radler steht im Trail-Center auf dem Rabenberg an. Dazu gibt es noch mal eine Menge Spaß, Action und Hüttenatmosphäre.
Im Sportpark Rabenberg steht eine Premiere an. Erstmals heißt es: „Mettenschicht - hutz´n bis dr Wald wackelt!“ Von Freitag bis Sonntag steigt das große Saisonfinale, und damit noch mal ein Wochenende voller Bikespaß, Challenges, Musik. Die Trailfreunde lassen es noch einmal richtig krachen. Freitag ab 16 Uhr wird eingeladen zum...
