Auf der Karlsbader Straße prallte ein Renault gegen einen Laternenmast.
Auf der Karlsbader Straße prallte ein Renault gegen einen Laternenmast. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Schwarzenberg
Schwarzenberg: 85‑jähriger Autofahrer prallt gegen Laternenmast
Von Farhard Salmanian
11.000 Euro Schaden und Einweisung ins Krankenhaus: In Schwarzenberg endete ein Unfall am Laternenmast glimpflich. Wie es dazu kam.

Ein 85‑Jähriger ist am Sonntagabend in Schwarzenberg mit einem Renault gegen einen Laternenmast gefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war der Mann am 25. Januar gegen 17.15 Uhr auf der Karlsbader Straße in Richtung Straße des 18. März unterwegs. Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme kam der Fahrer nach rechts von der...
