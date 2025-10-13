Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bauarbeiten im Schwarzenberger Stadtteil Heide dauern länger.
Bild: Andrea Löbbecke/dpa
Schwarzenberg
Schwarzenberg: Seit Wochen wird im Stadtteil Heide gebaggert – und es wird noch eine Weile weitergehen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Das Verlegen und Erneuern einiger Rohrleitungen im Auftrag der Stadtwerke verzögern derzeit die Bauarbeiten Schwarzenberger Stadtteil Heide.

Seit einigen Wochen wird im Schwarzenberger Wohngebiet Heide kräftig gebaggert. „Doch der erste Bauabschnitt zur Erneuerung eines Teilbereiches der Erzstraße wird bis voraussichtlich Ende Oktober 2025 andauern“, teilt Sylvia Mack, Hauptamtsleiterin der Stadt, auf Anfrage mit. Eigentlich sollten die Arbeiten am 10. Oktober beendet sein....
