Schwarzenberg: Verletzte nach Crash auf der B101

Ein Unfall an der Kreuzung B101/Neustädter Ring hat am Sonntag für Verkehrsbehinderungen in Schwarzenberg gesorgt. Gegen 14.30 Uhr kollidierten dort ein Peugeot und ein Dacia aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Schwarzenberg...