Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest: Fahrten der Erzgebirgischen Aussichtsbahn abgesagt

Der Verein Sächsische Eisenbahnfreunde hat bekanntgeben, dass die zum Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest geplanten Fahrten der Erzgebirgischen Aussichtsbahn nicht durchgeführt werden können.

Die Erzgebirgische Aussichtsbahn muss ihre für dieses Wochenende geplanten Fahrten wegen Verzögerungen bei Gleisbauarbeiten im Bahnhof Schlettau absagen. Grund sei der Defekt einer Baumaschine, wie der Verein Sächsische Eisenbahnfreunde mitgeteilt hat. Dadurch hätten die Bauarbeiten auf der von Annaberg-Buchholz nach Schwarzenberg führenden...