An diesem Wochenende fährt die Erzgebirgische Aussichtsbahn nicht.
Bild: Steffen Schmidt/VSE/Archiv
An diesem Wochenende fährt die Erzgebirgische Aussichtsbahn nicht.
An diesem Wochenende fährt die Erzgebirgische Aussichtsbahn nicht. Bild: Steffen Schmidt/VSE/Archiv
Schwarzenberg
Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest: Fahrten der Erzgebirgischen Aussichtsbahn abgesagt
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Der Verein Sächsische Eisenbahnfreunde hat bekanntgeben, dass die zum Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest geplanten Fahrten der Erzgebirgischen Aussichtsbahn nicht durchgeführt werden können.

Die Erzgebirgische Aussichtsbahn muss ihre für dieses Wochenende geplanten Fahrten wegen Verzögerungen bei Gleisbauarbeiten im Bahnhof Schlettau absagen. Grund sei der Defekt einer Baumaschine, wie der Verein Sächsische Eisenbahnfreunde mitgeteilt hat. Dadurch hätten die Bauarbeiten auf der von Annaberg-Buchholz nach Schwarzenberg führenden...
Mehr Artikel