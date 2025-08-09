Schwarzenberger Organist zieht alle Register für die Reparatur der Orgel in St. Georgen

Das würde Christian Gläser für keine andere Orgel tun. Aber es ist die Orgel in seiner Heimatkirche, die er am Montag zum Klingen bringen will. Doch die Tage davor waren nervenaufreibend.

Jeder Musiker liebt sein Instrument und pflegt es. Nur bei einem Organisten gestaltet sich das doch eher schwierig. „Ich habe schon auf vielen Orgeln spielen dürfen, aber unsere Eule-Orgel in Schwarzenberg ist schon etwas ganz Besonderes für mich“, sagt Christian Gläser. Der gebürtige Schwarzenberger wird am kommenden Montag zusammen mit... Jeder Musiker liebt sein Instrument und pflegt es. Nur bei einem Organisten gestaltet sich das doch eher schwierig. „Ich habe schon auf vielen Orgeln spielen dürfen, aber unsere Eule-Orgel in Schwarzenberg ist schon etwas ganz Besonderes für mich“, sagt Christian Gläser. Der gebürtige Schwarzenberger wird am kommenden Montag zusammen mit...