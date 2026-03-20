Schweißrobotik im Erzgebirge auf dem Vormarsch: Bildungswerk der Wirtschaft bietet Kurse an

Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft in Schwarzenberg hat Unternehmen aus der Region ein Blick in die Zukunft der Schweißtechnik gewährt – und dies mit konkreten Angeboten verknüpft.

Automatisierung, Digitalisierung, neue Werkstoffe und innovative Verfahren verändern derzeit viele Bereiche der Wirtschaft. So auch die Schweißtechnik. „Aber lohnt sich der Einsatz eines Schweißroboters in kleinen Firmen oder bei geringen Stückzahlen?“ Eine Frage, die Professorin Julia Zähr von der TU Mittweida vor Firmenvertretern aus... Automatisierung, Digitalisierung, neue Werkstoffe und innovative Verfahren verändern derzeit viele Bereiche der Wirtschaft. So auch die Schweißtechnik. „Aber lohnt sich der Einsatz eines Schweißroboters in kleinen Firmen oder bei geringen Stückzahlen?“ Eine Frage, die Professorin Julia Zähr von der TU Mittweida vor Firmenvertretern aus...