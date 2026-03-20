Schweißrobotik im Erzgebirge auf dem Vormarsch: Bildungswerk der Wirtschaft bietet Kurse an

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Die Zukunft des Schweißens ist ein spannend, auch für Jana Noltenius (r.) und Michaela Wolf vom Bildungswerk. Sie verfolgen die Arbeit am Schweißsimulator.
Die Zukunft des Schweißens ist ein spannend, auch für Jana Noltenius (r.) und Michaela Wolf vom Bildungswerk. Sie verfolgen die Arbeit am Schweißsimulator. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Am Schweißsimulator wird über QR-Codes die Führung der Schweißnaht trainiert.
Am Schweißsimulator wird über QR-Codes die Führung der Schweißnaht trainiert. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Michaela Wolf ist die neue Leiterin des Bildungszentrums in Schwarzenberg vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft.
Michaela Wolf ist die neue Leiterin des Bildungszentrums in Schwarzenberg vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Lars Bölke zeigt ein Schweißgerät mit einer integrierten Absaugdüse für den entstehenden, auf Dauer schädlichen Rauch beim Lichtbogenschweißen.
Lars Bölke zeigt ein Schweißgerät mit einer integrierten Absaugdüse für den entstehenden, auf Dauer schädlichen Rauch beim Lichtbogenschweißen. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Die Zukunft des Schweißens ist ein spannend, auch für Jana Noltenius (r.) und Michaela Wolf vom Bildungswerk. Sie verfolgen die Arbeit am Schweißsimulator.
Die Zukunft des Schweißens ist ein spannend, auch für Jana Noltenius (r.) und Michaela Wolf vom Bildungswerk. Sie verfolgen die Arbeit am Schweißsimulator. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Am Schweißsimulator wird über QR-Codes die Führung der Schweißnaht trainiert.
Am Schweißsimulator wird über QR-Codes die Führung der Schweißnaht trainiert. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Michaela Wolf ist die neue Leiterin des Bildungszentrums in Schwarzenberg vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft.
Michaela Wolf ist die neue Leiterin des Bildungszentrums in Schwarzenberg vom Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Lars Bölke zeigt ein Schweißgerät mit einer integrierten Absaugdüse für den entstehenden, auf Dauer schädlichen Rauch beim Lichtbogenschweißen.
Lars Bölke zeigt ein Schweißgerät mit einer integrierten Absaugdüse für den entstehenden, auf Dauer schädlichen Rauch beim Lichtbogenschweißen. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Schweißrobotik im Erzgebirge auf dem Vormarsch: Bildungswerk der Wirtschaft bietet Kurse an
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft in Schwarzenberg hat Unternehmen aus der Region ein Blick in die Zukunft der Schweißtechnik gewährt – und dies mit konkreten Angeboten verknüpft.

Automatisierung, Digitalisierung, neue Werkstoffe und innovative Verfahren verändern derzeit viele Bereiche der Wirtschaft. So auch die Schweißtechnik. „Aber lohnt sich der Einsatz eines Schweißroboters in kleinen Firmen oder bei geringen Stückzahlen?“ Eine Frage, die Professorin Julia Zähr von der TU Mittweida vor Firmenvertretern aus...
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