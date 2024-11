Schwerer Unfall im Erzgebirge: Auto rammt Hauswand und Laterne

Ein 88-jähriger Opelfahrer ist bei einem Unfall in Beierfeld schwer verletzt worden. Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug befreien.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag in Beierfeld ereignet. Gegen 15.15 Uhr war ein 88-jähriger Fahrer mit seinem Opel auf der Waschleither Straße in Richtung Kantstraße unterwegs. An der Einmündung zum Seidelweg kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne sowie einer...