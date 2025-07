Schwerer Unfall im Erzgebirge: Fünf Verletzte bei Crash auf Staatsstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der Staatsstraße 271 bei Rittersgrün ereignet. Zwei Autos und ein Motorrad krachten zusammen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

