Schwerer Unfall im Erzgebirge: Pkw überschlägt sich - vier Personen verletzt

Ein VW mit vier Insassen überschlägt sich am Samstagabend auf der Kurzverbindung zwischen Grünhain und Waschleithe. Alle vier Personen wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Unfall mit schweren Folgen hat sich am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf der Raschauer Straße in Grünhain-Beierfeld ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war der 18-jährige Fahrer eines VW auf der Kurzverbindung zwischen Grünhain in Richtung Waschleithe aus bislang ungeklärter Ursache aufs Bankett der Straße geraten und hatte sich...