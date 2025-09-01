Silberberg-Haamit-Lauf begeistert über 1000 Teilnehmer im Erzgebirge

Schwarzenberg
Der Silberberg-Haamit-Lauf hat am Wochenende in Schwarzenberg sportliche Herausforderung mit eindrucksvoller Natur verbunden. Zahlreiche Wanderer waren dabei.
Die Heimat entschleunigt zu Fuß entdecken, das ist das Ziel beim Silberberg-Haamit-Lauf. Bei der zweiten Auflage stand Schwarzenberg im Mittelpunkt, und 1112 Wanderer waren am Samstag dabei. Die Teilnehmer konnten auf die Familien-Tour (13 Kilometer), auf die Wanderer-Tour (25) oder auf die Gebirgler-Tour (50) gehen. Sabine Wagner war auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.