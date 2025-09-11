Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Donnerstag hat der Bundesweite Warntag stattgefunden.
Am Donnerstag hat der Bundesweite Warntag stattgefunden.
Schwarzenberg
So lief der bundesweite Warntag im Erzgebirge
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag hat der bundesweite Warntag stattgefunden. Welche Signale kamen bei den Erzgebirgern an?

Um 11 Uhr haben die Smartphones in Deutschland gebrummt. Das war aber noch nicht alles. Auch Fernsehen, Radio oder Warn-Apps schlugen Alarm. Grund war der fünfte Warntag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11.09.2025
4 min.
Sirenengeheul und Handylärm am bundesweiten Warntag
Beim bundesweiten Probealarm wird ganz Deutschland als Gefahrengebiet in der Katwarn-App angezeigt.
Plötzlich piepst das Handy, auf der Straße sind laute Sirenen zu hören: Nach dem fünften bundesweiten Warntag ist die erste Bilanz vielerorts positiv. Aber es gibt auch Forderungen für den Ernstfall.
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
11.09.2025
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel