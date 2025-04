„So viele leere Läden“: Erzgebirger sorgen sich um ihre Kleinstadt - Jetzt schließt auch noch die Post

Hausarzt, Apotheke, Sparkasse, Drogerie und nun auch noch Post und Lotto. Die Liste der Ladenschließungen in Grünhain wird länger. Für Menschen ohne Auto gestaltet sich der Alltag immer schwieriger. Kann ein Automat helfen?

In sechs Wochen ist Schluss. Am 23. Mai, um 11 Uhr, verliert Grünhain seine Postfiliale, die zugleich Lotto-Annahmestelle, Zeitungsladen und Schreibwarengeschäft ist. „Ich hätte gerne weitergemacht, aber es rechnet sich nicht mehr“, sagt Inhaber Jörg Krause (64). 1991 war sein Uni-Shop eine der ersten Neueröffnungen nach der Wende in der...