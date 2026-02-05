Sorge um neuen Erlebnispark im Erzgebirge: Die Idee darf nicht sterben!

Schwarzenberg
Der Insolvenzantrag der Betreiber des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach überrascht. Dabei hat das Projekt großes Potenzial – für Familien, Tourismus und eine ganze Region, meint „Freie Presse“-Redakteurin Beate Kindt-Matuschek.
Die Nachricht vom eingereichten Insolvenzantrag der Betreiberfirma des neuen Erlebnisparks in Markersbach schockiert. Keine zehn Wochen nach dem Start offenbaren sich Probleme um die neue Spielewelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.