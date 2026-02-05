MENÜ
Wie geht es mit dem neuen Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge weiter?
Wie geht es mit dem neuen Glück-Auf-Erlebnispark im Erzgebirge weiter?
Schwarzenberg
Sorge um neuen Erlebnispark im Erzgebirge: Die Idee darf nicht sterben!
Von Beate Kindt-Matuschek
Der Insolvenzantrag der Betreiber des neuen Glück-Auf-Erlebnisparks in Markersbach überrascht. Dabei hat das Projekt großes Potenzial – für Familien, Tourismus und eine ganze Region, meint „Freie Presse“-Redakteurin Beate Kindt-Matuschek.

Die Nachricht vom eingereichten Insolvenzantrag der Betreiberfirma des neuen Erlebnisparks in Markersbach schockiert. Keine zehn Wochen nach dem Start offenbaren sich Probleme um die neue Spielewelt.
