Workshop in der Volkskunstschule Schwarzenberg.
Workshop in der Volkskunstschule Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Annett Eckert zeigt die Tasse, mit der alles begann. Darin steckte ein Gutschein für einen Klöppelurlaub im Erzgebirge.
Annett Eckert zeigt die Tasse, mit der alles begann. Darin steckte ein Gutschein für einen Klöppelurlaub im Erzgebirge. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Diese und andere Klöppel- und Schnitzarbeiten aus der Volkskunstschule werden in dieser Woche als Baumschmuck im Volkskundemuseum Dresden verwendet.
Diese und andere Klöppel- und Schnitzarbeiten aus der Volkskunstschule werden in dieser Woche als Baumschmuck im Volkskundemuseum Dresden verwendet. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Spitzentipps im Erzgebirge für Spitzenkünstler: Warum Klöpplerinnen echte Netzwerkerinnen sind
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Klöppelurlaube im Erzgebirge sind genauso gefragt wie die Workshops für Fortgeschrittene. Zudem entsteht ein Netzwerk ohne sichtbare Fäden.

Es ist still in im großen Raum der Volkskunstkunstschule des Erzgebirges im Schloss Schwarzenberg. Und das, obwohl in an den langen Tischen 13 Frauen aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands sitzen. Nur ein leises Klappergeräusch ist zu hören. Sie sitzen da und klöppeln – angestrengt, konzentriert. Den Blick auf die Klöppelarbeit...
