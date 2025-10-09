„Sprech-Zeit“ im Erzgebirge – die unglaubliche Geschichte hinter einer Praxiseröffnung in Beierfeld

Zwei Frauen, die so gleich ticken, aber über Jahre nichts von diesem Gleichklang wussten. Zum Glück kamen sie ins Gespräch und haben jetzt in Beierfeld eine logopädische Gemeinschaftspraxis eröffnet.

Das Leben hält wirklich oft ungeahnte Überraschungen bereit. Das können Susann Höhl-Weißmann und Elena Opp mit Fug und Recht behaupten. Denn, obwohl die beiden Frauen nahezu parallele Lebenswege absolviert haben, und das auch noch sehr nah beieinander, so haben sie lange Zeit nichts voneinander gewusst.