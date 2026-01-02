Stadt im Erzgebirge bekommt Millionensumme, muss dennoch sparen und Gebühren erhöhen

Sachsen unterstützt die Stadt Johanngeorgenstadt und ihre verschuldete Wohnbaugesellschaft beim Abtragen von Verbindlichkeiten. Doch dafür sind Gegenleistungen nötig. Um die ging es in der jüngsten Ratssitzung.

Das Thema Geld – auch in der jüngsten Stadtratssitzung stand es in Johanngeorgenstadt im Mittelpunkt. Einmal mehr ging es um die Entschuldung der kommunalen Wohnbau GmbH. Die musste in den vergangenen Jahrzehnten hohe Verbindlichkeiten abtragen, die zum Teil aus DDR-Zeiten stammen, zum Teil aus einer Sanierung in den 1990er-Jahren.