MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadt Johanngeorgenstadt kann sich über viel Geld vom Freistaat Sachen freuen, muss aber dennoch sparen.
Die Stadt Johanngeorgenstadt kann sich über viel Geld vom Freistaat Sachen freuen, muss aber dennoch sparen. Bild: Symbolbild: Adobestock/Jan Becke/eyetronic/Archiv
Der Stadtteil Neustadt ist stark vom Abriss betroffen.
Der Stadtteil Neustadt ist stark vom Abriss betroffen. Bild: Irmela Hennig
Das einstige Gasthaus Farbmühle verliert wohl seine Brückenzufahrt.
Das einstige Gasthaus Farbmühle verliert wohl seine Brückenzufahrt. Bild: Irmela Hennig
Die Stadt Johanngeorgenstadt kann sich über viel Geld vom Freistaat Sachen freuen, muss aber dennoch sparen.
Die Stadt Johanngeorgenstadt kann sich über viel Geld vom Freistaat Sachen freuen, muss aber dennoch sparen. Bild: Symbolbild: Adobestock/Jan Becke/eyetronic/Archiv
Der Stadtteil Neustadt ist stark vom Abriss betroffen.
Der Stadtteil Neustadt ist stark vom Abriss betroffen. Bild: Irmela Hennig
Das einstige Gasthaus Farbmühle verliert wohl seine Brückenzufahrt.
Das einstige Gasthaus Farbmühle verliert wohl seine Brückenzufahrt. Bild: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Stadt im Erzgebirge bekommt Millionensumme, muss dennoch sparen und Gebühren erhöhen
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen unterstützt die Stadt Johanngeorgenstadt und ihre verschuldete Wohnbaugesellschaft beim Abtragen von Verbindlichkeiten. Doch dafür sind Gegenleistungen nötig. Um die ging es in der jüngsten Ratssitzung.

Das Thema Geld – auch in der jüngsten Stadtratssitzung stand es in Johanngeorgenstadt im Mittelpunkt. Einmal mehr ging es um die Entschuldung der kommunalen Wohnbau GmbH. Die musste in den vergangenen Jahrzehnten hohe Verbindlichkeiten abtragen, die zum Teil aus DDR-Zeiten stammen, zum Teil aus einer Sanierung in den 1990er-Jahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
02.12.2025
4 min.
Nach Zehn-Millionen-Finanzspritze: Diese Erzgebirger sind zur Mitgestaltung der Bergstadt-Zukunft aufgerufen
Wie soll die Zukunft von Johanngeorgenstadt aussehen? Jetzt sind die Bürger gefragt.
Der Freistaat hilft beim Schuldenabbau, stellt aber Forderungen. Die sollen in Zusammenarbeit mit den Bürgern umgesetzt werden. Wie? Das war Thema auf einer Einwohnerversammlung in Johanngeorgenstadt.
Irmela Hennig
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
05.11.2025
4 min.
„Das ist ein Meilenstein“: Stadt im Erzgebirge bekommt 10-Millionen-Euro-Paket vom Freistaat
Johanngeorgenstadt kann sich über viel Geld des Freistaats Sachsen freuen: Es gibt rund zehn Millionen Euro.
Seit vielen Jahren engen hohe Schulden den Handlungsspielraum von Johanngeorgenstadt massiv ein. Jetzt erhält die Stadt Geld vom sächsischen Finanzministerium – und zwar eine ganze Menge.
Irmela Hennig
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
Mehr Artikel