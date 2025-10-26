Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bevor die Feuerwehr an die gekippten Bäume herankam, musste freigeschnitten werden. Bild: Niko Mutschmann
Bevor die Feuerwehr an die gekippten Bäume herankam, musste freigeschnitten werden. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Sturm knickt Bäume im Erzgebirge: Dach eines Wohnhauses beschädigt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Heftige Sturmböen haben am Sonntagnachmittag zwei Bäume im Schwarzenberger Ortsteil Erla geknickt. Um sie zu entfernen, mussten andere Bäume erst fallen.

Sturmböen haben am Sonntagnachmittag im Schwarzenberger Stadtteil Erla für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 16:40 Uhr wurde die Feuerwehr Erla-Crandorf zur Straße Am Schwarzwasser alarmiert. Zwei Bäume waren dort vom Sturm geknickt und auf das Dach eines Wohnhauses gestürzt. Doch um an die Bäume zu gelangen, musste gegen 17...
