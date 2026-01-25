MENÜ
Diese eingetretene Scheibe am Bahnhof in Schwarzenberg war Auslöser des Disputs.
Diese eingetretene Scheibe am Bahnhof in Schwarzenberg war Auslöser des Disputs.
Schwarzenberg
Übergriff im Erzgebirge: Jetzt spricht das Opfer des tätlichen Angriffs in Schwarzenberg Klartext
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Wiederholt gab es jetzt am Bahnhof in Schwarzenberg durch einen Jugendlichen einen tätlichen Angriff auf einen Geschäftsmann. Doch nicht alles, was im Netz kursiert, stimmt auch, sagte er.

„Es ging alles sehr schnell, und eigentlich wurde ich erst auf den Typ aufmerksam, als die Scheibe zu Bruch ging.“ Das sagt Heiko Heller, Mitinhaber eine Schwarzenberger Taxiunternehmens. Denn Heiko Heller war selbst jener Taxifahrer, den ein 16-Jähriger aus Georgien am vergangenen Montagabend, kurz nach 19 Uhr, am Bahnhof in Schwarzenberg...
