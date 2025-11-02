Unfall im Erzgebirge hat strafrechtliches Nachspiel

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist ein Hyundai in Breitenbrunn gegen ein Geländer geprallt. Der junge Fahrer stand unter Alkohol.

Ein Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in Breitenbrunn hat für einen jungen Autofahrer ein strafrechtliches Nachspiel. Mit einem Hyundai waren ein 20-Jähriger und drei weitere Insassen (w/20, w/21, m/20) gegen 2.15 Uhr auf der S 271 Richtung Ehrenzipfel unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Pkw...