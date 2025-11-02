Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen nächtlichen Einsatz der Polizei gab es aufgrund eines Unfalls in Breitenbrunn.
Einen nächtlichen Einsatz der Polizei gab es aufgrund eines Unfalls in Breitenbrunn. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Einen nächtlichen Einsatz der Polizei gab es aufgrund eines Unfalls in Breitenbrunn.
Einen nächtlichen Einsatz der Polizei gab es aufgrund eines Unfalls in Breitenbrunn. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Schwarzenberg
Unfall im Erzgebirge hat strafrechtliches Nachspiel
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist ein Hyundai in Breitenbrunn gegen ein Geländer geprallt. Der junge Fahrer stand unter Alkohol.

Ein Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in Breitenbrunn hat für einen jungen Autofahrer ein strafrechtliches Nachspiel. Mit einem Hyundai waren ein 20-Jähriger und drei weitere Insassen (w/20, w/21, m/20) gegen 2.15 Uhr auf der S 271 Richtung Ehrenzipfel unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Der Pkw...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
1 min.
Oederan: Angetrunken gegen Leitpfosten und Baum gefahren
Zu einem Unfall musste die Polizei in den Oederaner Ortsteil Hartha ausrücken.
Bei dem Unfall war Alkohol im Spiel. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.
Freie Presse
21.10.2025
2 min.
Rettungskräfte im Erzgebirge rücken aus: Auto landet im Gleisbett
Auto auf Abwegen: Ein Mann ist mit seinem Fahrzeug im Erzgebirge ins Gleisbett geraten.
Ungewöhnlicher Unfall im Erzgebirge: Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbett gelandet. Der Fahrer verletzte sich, die Straße musste gesperrt werden.
Jürgen Freitag
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel