Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg ereignet.
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg ereignet. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg ereignet.
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg ereignet. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Schwarzenberg
Unfall im Erzgebirge: Zusammenprall an Kreuzung
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im morgendlichen Berufsverkehr in Schwarzenberg sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 65-Jähriger wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 13.000 Euro.

Im morgendlichen Berufsverkehr hat sich am Donnerstag an einer wichtigen Kreuzung im Zentrum von Schwarzenberg ein Unfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren gegen 5.30 Uhr an der Kreuzung Grünhainer Straße/Straße der Einheit (B 101) zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeibericht wollte der 65-jährige Fahrer eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
15:25 Uhr
1 min.
Hoher Schaden bei Unfall auf der A 4 nahe Berbersdorf
Zu einem Unfall ist die Polizei auf die A 4 gerufen worden.
Ein Seat ist mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Sachschaden ist beträchtlich.
Babette Philipp
15:48 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Mazda-Fahrerin missachtet Vorfahrt
Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Gelenau gerufen.
Zwei nicht mehr fahrbereite Autos, rund 10.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in Gelenau. Was passierte.
Holk Dohle
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel