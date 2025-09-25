Unfall im Erzgebirge: Zusammenprall an Kreuzung

Schwarzenberg
Im morgendlichen Berufsverkehr in Schwarzenberg sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 65-Jähriger wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 13.000 Euro.
Im morgendlichen Berufsverkehr hat sich am Donnerstag an einer wichtigen Kreuzung im Zentrum von Schwarzenberg ein Unfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, waren gegen 5.30 Uhr an der Kreuzung Grünhainer Straße/Straße der Einheit (B 101) zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeibericht wollte der 65-jährige Fahrer eines...
