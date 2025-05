Unfallflucht in Raschau-Markersbach – Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat mit einem Holztransporter ein Zaun und ein Schild beschädigt. Nun werden Zeugen des Geschehens gesucht.

Raschau-Markersbach.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der Anton-Günther-Straße, an der Einmündung zur B 101, in Raschau-Markersbach ereignet. Gegen 9.15 Uhr beschädigte dabei mutmaßlich ein Nutzfahrzeug ein Straßenschild sowie einen Holzzaun. Der Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich weiter darum zu kümmern.