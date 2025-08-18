Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So sieht es derzeit an vielen Stellen der Überdachung des Busbahnhofs aus.
So sieht es derzeit an vielen Stellen der Überdachung des Busbahnhofs aus. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Unter dem „Willkommen in Schwarzenberg“ am Busbahnhof blättert mächtig der Lack
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist kein schöner Anblick, der sich seit Monaten den Gästen der Stadt Schwarzenberg im Festjahr bietet, wenn sie am Busbahnhof ankommen. Was plant die Kommune als Eigentümer der Anlage?

Mittlerweile blättert die Farbe am Busbahnhof in Schwarzenberg massiv. All jenen, die dort an der Schnittstelle von Bus und Bahn ankommen, bietet sich kein schönes Bild. „Das ist kein Aushängeschild mehr“, sagen Passanten.
Mehr Artikel