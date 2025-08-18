Unter dem „Willkommen in Schwarzenberg“ am Busbahnhof blättert mächtig der Lack

Schwarzenberg
Es ist kein schöner Anblick, der sich seit Monaten den Gästen der Stadt Schwarzenberg im Festjahr bietet, wenn sie am Busbahnhof ankommen. Was plant die Kommune als Eigentümer der Anlage?
Mittlerweile blättert die Farbe am Busbahnhof in Schwarzenberg massiv. All jenen, die dort an der Schnittstelle von Bus und Bahn ankommen, bietet sich kein schönes Bild. „Das ist kein Aushängeschild mehr“, sagen Passanten.
