US-Amerikaner läuft bei Bergparade mit: Zwei Kalifornier finden im Erzgebirge ihr neues Zuhause

Terry Fairhurst und seine Frau Valerie haben sich ins Erzgebirge verliebt. Doch was bewegt die beiden, ihr Leben im Westen der USA aufzugeben und tausende Kilometer entfernt einen Neustart zu wagen?

Terry Fairhurst gibt offen zu: „Ich kannte das Erzgebirge vorher gar nicht. Aber heute ist es unser Zuhause. Wir fühlen uns angekommen." Vor sieben Jahren kam er zusammen mit seiner Frau hierher. Doch wie kam es eigentlich dazu?