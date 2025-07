Vollsperrung der Talstraße in Waschleithe bis Herbst - zwei beliebte Geschäfte bleiben jedoch erreichbar

Weil eine Straßenbrücke erneuert werden muss, bleibt die Talstraße in Waschleithe ab Montag für mehrere Wochen für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Wer sein Ziel kennt, kommt jedoch hin.

Die Talstraße in Waschleithe (Kreisstraße 9113) quert in Höhe des Pyramidenstandorts den Oswaldbach. Diese Brücke muss teilweise erneuert werden. Deshalb bleibt die Talstraße ab Montag genau an dieser Stelle voll gesperrt, voraussichtlich bis Mitte Oktober. Das teilt die Verkehrsbehörde des Landratsamts mit.