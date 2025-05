Von der Schule ins Werk: Schüler stellen bei Technikolympiade im Erzgebirge Wissen unter Beweis

Die Firma Turck hatte Technikbegeisterte und Elektroniktalente aus den 8. und 9. Klassenstufen der regionalen Oberschulen zu ihrer neunten Meisterschaft nach Beierfeld geladen.

Aufgeregt seien sie schon gewesen, wie Emilie Reinke und Lilly Schmidt (14) von der Oberschule Lößnitz erzählen. Die Achtklässlerinnen nahmen wie 48 andere Schüler an der neunten Technikolympiade des Unternehmens Turck in Beierfeld Teil. Von den zwölf geladenen Oberschulen hatten acht ihre Teilnahme bestätigt. Am Finaltag, dem...