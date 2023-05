Von Rummel über Truckerfestival bis Mühlentag: Was zu Pfingsten in der Region Schwarzenberg los ist

Am langen Pfingstwochenende haben viele Zeit für einen Ausflug - ob in Familie, mit Freunden und Bekannten oder allein. "Freie Presse" hat einige Tipps zu Veranstaltungen in der Region Schwarzenberg zusammengestellt.

Etwa 15 Schaustellerfirmen haben auf dem Festplatz an der B 101 in Schwarzenberg ihre Zelte aufgeschlagen und sorgen von Freitag bis Montag, jeweils 14 bis 23 Uhr, für Stimmung. Breakdance, Twister und Geschicklichkeitsparcours sind aufgebaut, Kinderkarussell, Entenangeln, Schießbude und Greifarme für Plüschtiere fehlen ebenfalls nicht.