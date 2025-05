Wanderkino startet im Erzgebirge in neue Saison: Auftakt in Rittersgrün

Das Schmalspurbahn-Museum in Rittersgrün ist erstmals Gastgeber für das Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock. Über den Sommer geht es durchs ganze Erzgebirge.

Das Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock startet wieder zu seiner Freiluft-Kinosaison. Am Sonntag macht es zum ersten Mal beim Sächsischen Schmalspurbahn-Museum in Rittersgrün Station. Das ist gleichzeitig der Auftakt zur diesjährigen Filmfestivalreihe „Moviequidi - Cinema in Motion“. In Rittersgrün lädt der Verein ab 15 Uhr zu...