Seit einigen Tagen fehlt der Kleinlok in Beierfeld ihr grüner Waggon.
Seit einigen Tagen fehlt der Kleinlok in Beierfeld ihr grüner Waggon.
Schwarzenberg
Warum der Waggon hinter der Lok am Bahnhof Beierfeld verschwunden ist
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Das kleine Stahlross bleibt künftig alleiniger Zeitzeuge der Beierfelder Bahnhofsgeschichte. Doch im Umfeld soll einiges passieren.

Seit wenigen Tagen steht die kleine schwarze Lok am alten Bahnhof in Beierfeld ganz allein auf dem kurzen Gleisstrang. „Den grünen Waggon haben wir an einen privaten Sammler abgegeben“, klärte Bürgermeister Mirko Geißler (parteilos) die Stadträte auf.
