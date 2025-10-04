Warum der Waggon hinter der Lok am Bahnhof Beierfeld verschwunden ist

Schwarzenberg
Das kleine Stahlross bleibt künftig alleiniger Zeitzeuge der Beierfelder Bahnhofsgeschichte. Doch im Umfeld soll einiges passieren.
Seit wenigen Tagen steht die kleine schwarze Lok am alten Bahnhof in Beierfeld ganz allein auf dem kurzen Gleisstrang. „Den grünen Waggon haben wir an einen privaten Sammler abgegeben“, klärte Bürgermeister Mirko Geißler (parteilos) die Stadträte auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.