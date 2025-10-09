Warum in Schwarzenberg derzeit an so vielen Stellen am Gasnetz gebaut wird

An einigen Stellen im Stadtgebiet Schwarzenberg wird derzeit am Gasnetz gebaut. Die größte Baustelle befindet sich an der Erlaer Straße. Wie lange ist die noch gesperrt?

„Warum wird derzeit an so vielen Stellen am Gasnetz der Stadt gebaut?" Diese Frage eines Lesers aus Schwarzenberg hat „Freie Presse" an den Chef der Stadtwerke Schwarzenberg, Sascha Wehrmann, weitergereicht. Er erklärt: „Wir als Stadtwerke Schwarzenberg haben in den vergangenen Wochen turnusmäßig das Gasnetz überprüft oder...