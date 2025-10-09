Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Erlaer Straße in Schwarzenberg ist weiterhin wegen der Gasbaustelle voll gesperrt.
Die Erlaer Straße in Schwarzenberg ist weiterhin wegen der Gasbaustelle voll gesperrt. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Warum in Schwarzenberg derzeit an so vielen Stellen am Gasnetz gebaut wird
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An einigen Stellen im Stadtgebiet Schwarzenberg wird derzeit am Gasnetz gebaut. Die größte Baustelle befindet sich an der Erlaer Straße. Wie lange ist die noch gesperrt?

„Warum wird derzeit an so vielen Stellen am Gasnetz der Stadt gebaut?“ Diese Frage eines Lesers aus Schwarzenberg hat „Freie Presse“ an den Chef der Stadtwerke Schwarzenberg, Sascha Wehrmann, weitergereicht. Er erklärt: „Wir als Stadtwerke Schwarzenberg haben in den vergangenen Wochen turnusmäßig das Gasnetz überprüft oder...
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
17.09.2025
4 min.
Stadtwerke-Chef aus Schwarzenberg spricht über das Defizit vom Sonnenbad, Strompreise und „Winterstrom“
Stadtwerke-Geschäftsführer Sascha Wehrmann (vorn) und Schwarzenbergs OB Ruben Gehart 2024 bei der Inbetriebnahme der PV-Anlage in Sonnenleithe.
Die Stadtwerke Schwarzenberg legen die Zahlen des Geschäftsjahrs 2024 mit einer soliden Bilanzsumme offen. Geschäftsführer Wehrmann spricht über das Defizit im Hallenbad, rückläufige Besucherzahlen sowie über „Bonusschlachten“ auf Vergleichsportalen.
Beate Kindt-Matuschek
07.10.2025
1 min.
Defekt am Schrägaufzug in Schwarzenberg behoben – Lift läuft wieder
Der Schrägaufzug in Schwarzenberg ist einige Tage außer Betrieb gewesen.
Ein Defekt am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg hatte dazu geführt, dass Gäste der Lichternacht Treppen steigen mussten. Nun gibt es gute Neuigkeiten.
Beate Kindt-Matuschek
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel